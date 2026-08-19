Отключили автоматическую систему контроля: как через "Сенс Банк" перевели залог за Галущенко

НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы, участники которой, по версии следствия, могли легализовать 150 миллионов гривен и использовать их для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что провести такую операцию стало возможным из-за отключения автоматической системы финансового контроля в банке. По его словам, в таком случае вместо автоматической проверки операция фактически зависит от конкретного сотрудника.

Как могла пройти сделка с залогом на 150 миллионов гривен

Сергей Фурса отметил, что НАБУ подробно описало механизм схемы в своих материалах – система банковского финмониторинга должна автоматически реагировать на подозрительные операции с большими суммами.

Если происхождение средств вызывает вопросы, система должна сигнализировать о рискованной операции. После этого банк должен проверить источник происхождения денег и экономический смысл операции.

Инвестиционный банкир о расследовании НАБУ: видео

Однако, по словам банкира, в случае с залогом Галущенко автоматический контроль могли намеренно отключить.

В "Сенс Банке", судя по этим записям, на уровне руководства банка было решено, что они просто отключают эту систему, которая должна работать постоянно. И в этот момент, когда система не работает, проводится эта операция, когда все происходит в полностью ручном режиме, и тогда никто не видит,

– сказал Фурса.

После отключения автоматической системы решение относительно средств зависело от конкретного сотрудника банка. Он предположил, что этот человек мог находиться в зависимости от руководства банка и представителей Офиса Президента.

Что это означает для государственной банковской системы

Инвестиционный банкир обратил внимание на вопрос корпоративного управления в государственном банке. По его мнению, если версия следствия о фактическом контроле определенной группы над банком подтвердится, это будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем сама операция с залогом.

Фурса считает, что в таком случае необходимо переформировать руководство банка и его наблюдательную раду.

Однако он подчеркнул, что не стоит переносить эту историю на всю украинскую банковскую систему. Корпоративное управление в украинских государственных банках в целом работает достаточно эффективно, однако в "Сенс Банке" проблемы носят системный характер.

Минфин является владельцем "Сенс Банка", и именно Министерство финансов должно инициировать эти изменения. Оно должно выступить и сказать: да, мы увидели, что так работать нельзя. Поэтому мы, как собственник, уволили этих людей с должностей и проводим честные и прозрачные конкурсы на назначение новых,

– резюмировал инвестиционный банкир.

Напомним, Кабинет министров приступил к отстранению руководства государственного "Сенс Банка", в частности, на полгода был отстранен от должности председатель наблюдательного совета Николай Гладишенко. Решение было принято после того, как НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации с участием высокопоставленных чиновников, которая легализовала 150 миллионов гривен через это финансовое учреждение.

Из-за громкого скандала в банке провели обыски, а Верховная Рада вызвала для отчета главу Нацбанка Андрея Пышного.