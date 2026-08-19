Отключили автоматическую систему контроля: как через "Сенс Банк" перевели залог за Галущенко
НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы, участники которой, по версии следствия, могли легализовать 150 миллионов гривен и использовать их для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что провести такую операцию стало возможным из-за отключения автоматической системы финансового контроля в банке. По его словам, в таком случае вместо автоматической проверки операция фактически зависит от конкретного сотрудника.
Как могла пройти сделка с залогом на 150 миллионов гривен
Сергей Фурса отметил, что НАБУ подробно описало механизм схемы в своих материалах – система банковского финмониторинга должна автоматически реагировать на подозрительные операции с большими суммами.
Если происхождение средств вызывает вопросы, система должна сигнализировать о рискованной операции. После этого банк должен проверить источник происхождения денег и экономический смысл операции.
Инвестиционный банкир о расследовании НАБУ: видео
Однако, по словам банкира, в случае с залогом Галущенко автоматический контроль могли намеренно отключить.
В "Сенс Банке", судя по этим записям, на уровне руководства банка было решено, что они просто отключают эту систему, которая должна работать постоянно. И в этот момент, когда система не работает, проводится эта операция, когда все происходит в полностью ручном режиме, и тогда никто не видит,
– сказал Фурса.
После отключения автоматической системы решение относительно средств зависело от конкретного сотрудника банка. Он предположил, что этот человек мог находиться в зависимости от руководства банка и представителей Офиса Президента.
Что это означает для государственной банковской системы
Инвестиционный банкир обратил внимание на вопрос корпоративного управления в государственном банке. По его мнению, если версия следствия о фактическом контроле определенной группы над банком подтвердится, это будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем сама операция с залогом.
Фурса считает, что в таком случае необходимо переформировать руководство банка и его наблюдательную раду.
Однако он подчеркнул, что не стоит переносить эту историю на всю украинскую банковскую систему. Корпоративное управление в украинских государственных банках в целом работает достаточно эффективно, однако в "Сенс Банке" проблемы носят системный характер.
Минфин является владельцем "Сенс Банка", и именно Министерство финансов должно инициировать эти изменения. Оно должно выступить и сказать: да, мы увидели, что так работать нельзя. Поэтому мы, как собственник, уволили этих людей с должностей и проводим честные и прозрачные конкурсы на назначение новых,
– резюмировал инвестиционный банкир.
Напомним, Кабинет министров приступил к отстранению руководства государственного "Сенс Банка", в частности, на полгода был отстранен от должности председатель наблюдательного совета Николай Гладишенко. Решение было принято после того, как НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации с участием высокопоставленных чиновников, которая легализовала 150 миллионов гривен через это финансовое учреждение.
Из-за громкого скандала в банке провели обыски, а Верховная Рада вызвала для отчета главу Нацбанка Андрея Пышного.