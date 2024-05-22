Не содержат фактов: во Львовском ОТЦК отреагировали на сообщения о якобы коррупции в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК отреагировали на дискуссии о противоправных коррупционных действий в военкоматах. Там отметили, что все эти сообщения не имеют фактов, однако изобилуют манипуляциями и обобщениями.

В ТЦК призвали не доверять сообщениям из телеграмм-каналов, которые не имеют фактов. В то же время там рассказали, как гражданин может сообщить о коррупции, если все же стал ее очевидцем.

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Обращение ТЦК

Львовский ТЦК отмечает, что посты или видеообращения о коррупции в ТЦК является инструментом недобросовестных блоггеров или СМИ.

Их создают для поднятия собственного рейтинга через усиленное внимание граждан к соответствующей теме или откровенного очернения репутации ТЦК. Во время, когда страну обессиливает война с российскими оккупантами, соответствующие действия подрывают обороноспособность и ослабляют боевой дух населения,

– отметили там.

Пресс-служба структуры напоминает, что информационная гигиена во время военного положения необходима для эффективного противостояния врагу. ТЦК призывает граждан критически воспринимать информацию из соцсетей и не доверять анонимным телеграмм-каналам, которые давят на эмоции.

Также военные призывают не озвучивать догадки и слухи о противоправных действиях работников ТЦК, ведь это деморализует украинцев – а это помогает врагу.

Как сообщить о коррупции

Как отмечают во Львовском ОТЦК, об известных фактах коррупционных, связанных с коррупцией, или любых других правонарушений военнослужащих или госслужащих ТЦК можно сообщить несколькими способами:

Через специальную телефонную линию Минобороны по номеру +38 044 271 39 86.

Через электронную почту Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны – dzvk_mou@post.mil.gov.ua.

На официальном веб-сайте ведомства в рубрике "Не будь равнодушным – сообщи о коррупции".

С помощью письма по почте с пометкой "О коррупции". Адрес: проспект Воздушных сил, 6, Киев-168, 03168 или ящик "Для корреспонденции" на бюро пропусков Министерства обороны Украины.

Однако служащие отмечают, что не стоит самому провоцировать работников ТЦК к коррупционным действиям. За это в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

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