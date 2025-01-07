У нас Коломойский сидит, – Зеленский ответил на вопрос о коррупции в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, есть ли сейчас коррупция в Украине. Он также упомянул о том, как государство борется с влиянием олигархов.

По словам Зеленского, одной из проблем борьбы с коррупцией является сложная антикоррупционная система, которая состоит из многих элементов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Какова ситуация с коррупцией в Украине

Зеленский заявил, что украинская антикоррупционная система самая сложная во всей Европе. Ее изменение является одним из требований на пути к членству Украины в ЕС.

Президент уверяет, что при его каденции проголосовали за почти все законы и антикоррупционные реформы. Кроме этого, по словам украинского лидера, пока антикоррупционные органы работают согласно запросу.

Зеленский признает, что существуют несовершенства и коррупция в быту. Однако отмечает, что институционально эти проблемы можно преодолеть через некоторое время. Он привел пример судебной системы и заявил, что Украина провела судебную реформу, которую требовали ЕС и Соединенные Штаты на 99%.

Сказать, что у нас нет коррупции – это соврать. Просто мы открыто об этом говорим. Мы с этим реально боремся. У нас сидит в тюрьме самый влиятельный олигарх до меня (до каденции Зеленского – 24 Канал) за годы независимости. И никто не смог с ним ничего сделать. Ни США не смогли с ним ничего сделать, ни Европа,

– говорит Зеленский, имея в виду олигарха Игоря Коломойского.

Он также добавил, что в Соединенных Штатах проголосовали за предоставление Украине 177 миллиардов долларов. Однако половины этих денег государство не получило.

Зеленский заявил, что в большинстве случаев Украине предоставляли не деньги, а оружие. Он также отрицает продажу предоставленного оружия за границу и отметил, что на войне все пытаются заработать. В то же время заверил, что когда находили кого-то, кто пытался заработать, то "били по рукам".