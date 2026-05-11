27 марта в КНУКиИ разоблачили масштабную коррупционную схему. Служащие и должностные лица Министерства образования и науки Украины вносили ложные данные о студентах и штатное расписание, чтобы увеличить финансирование.
В течение 2022 – 2023 годов из государственного бюджета вуз получил около 760 миллионов гривен по программе "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики".
Тогда источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили, что обыски проводили, в частности, у Поплавского. Продолжалось досудебное расследование. У СБУ сообщали, что фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Интересно, что эти университеты уже оказывались в центре скандала. Так, в 2014 году частный КУК мог использовать ресурсы государственного КНУКиИ для обучения студентов-контрактников. Студентов зачисляли в частный вуз, но учились они на базе государственного.
Что известно об отсрочке для аспирантов?
В 2026 году сохраняется право на отсрочку от мобилизации для аспирантов. Но только тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.
Закон ограничивает предоставление отсрочки для контрактников. Ведь контрактная аспирантура сейчас в Украине только заочная или вечерняя, что не дает права на защиту.
Информация обо всех студентах и аспирантах хранится в ЕГЭБО. Именно эти данные используют для подтверждения статуса соискателя образования. Если информация об обучении есть в реестре, право на отсрочку сохраняется, поэтому необходимости постоянно подтверждать его в ТЦК нет.
Аспирантам важно следить, чтобы данные об их обучении были корректно внесены в государственные реестры.
Также аспиранты, которые имеют право на отсрочку, не должны ежегодно проходить ВЛК. Юрист Владислав Дерий объяснил, что она определяет пригодность к службе, а не подтверждает это право.
Но ТЦК может направить на ВВК после окончания обучения или если есть какие-то противоречия в документах о состоянии здоровья.