Продали топлива и удостоверения УБД на 100 миллионов гривен: СБУ разоблачило командование

В Одесской области задержано командование батальона на хищении оборонных средств. Они создали схемы по продаже "брони от мобилизации", поддельных удостоверений УБД и горючего.

Убытки составили около сотни миллионов гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Разоблачили продажу брони от мобилизации

В Одесской области СБУ и Нацполиция при поддержке Главкома ВСУ разоблачили масштабное хищение оборонных средств. Командование одного из батальонов присвоило почти 100 миллионов гривен через сразу несколько преступных схем.

По данным следствия, бывший командир батальона организовал фиктивное оформление гражданских в свою часть. Эти люди не проходили там службу, а за это переводили свои зарплаты на банковские карты командования. Такие услуги стоили до 5 тысяч долларов США.

Кроме этого, злоумышленники продавали поддельные удостоверения участников боевых действий и торговали топливом, которое предназначалось для нужд фронта. Как сообщили в СБУ, к схеме командир привлек четырех подчиненных.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли банковские карты и телефоны с доказательствами. Всем пятерым объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывшего чиновника Минобороны был задержан на хищении десятков миллионов гривен. Деньги он присвоил при закупке оружия для ВСУ.