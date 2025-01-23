Детектив НАБУ, расследовавший коррупцию в закупках в "Армии дронов", уволился и написал письмо

Детектив Андрей Денисюк, который занимался расследованием злоупотреблений в закупках летательных аппаратов в рамках инициативы "Армия дронов", уволился с НАБУ. Он также написал письмо своим коллегам, где объяснил причины, по которым решил уйти из бюро.

Одной из причин, которую отметил детектив в письме, был тот факт, что расследованием хищений на закупках дронов "занимаются 1,5 человека". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное", которое получило это письмо от собственных источников.

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Что было в письме детектива НАБУ Андрея Денисюка

Ранее журналисты выяснили, что на закупках дронов EVO MAX 4T для Вооруженных сил Украины по контрактам, которые заключал бывший председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь в рамках проекта "Армия дронов" было переплачено сумму в почти 600 миллионов гривен.

Известно, что закупку дронов осуществляли через компанию "Крион-М", которая имеет уставный капитал 765 грн и специализируется на торговле мебелью, коврами, лампами и тому подобное. Однако в 2023 году "Крион-М" начала продавать БпЛА Государственной службе специальной связи и защиты информации.

В письме детектив Андрей Денисюк, который расследовал это дело, отметил, что его основой претензией является "грубая безответственность с непрофессионализмом (или вообще недобросовестным умыслом)", которая проявлена в "нежелании проводить расследование по злоупотреблениям в закупках дронов, а также отсутствие прозрачной и понятной коммуникации в таких решениях с определением персональной ответственности".

Детектив НАБУ рассказал, что во время расследования коррупции при закупках в сфере ИТ в Госспецсвязи, которые являются одними из основных в программе "Армия дронов" и которые осваивают десятки миллиардов ежегодно, были выявлены вопиющие факты коррупции при закупке дронов с фактажем на уровне главы службы.

Из-за масштаба расследования к Андрею Денисюку привлекли некоторых специалистов из других отделов и подразделений. Однако, как утверждает мужчина, от коллег он узнавал только "ограниченную информацию, что они чем-то занимаются".

Результатом работы другого подразделения по дронам за почти 6 месяцев была проверка и письмо (уже после нашего подозрения) на 3 листа, где они сообщали потенциально причастных к схеме чиновников о выявленной завышенной цене на один из дронов,

– пишет детектив.

Он также отметил, что только по одному производителю дронов (по которому написали письмо на 3 листа) уменьшены цены на дроны вдвое, а общая сумма экономии при пересмотре контрактов по этому же производителю – более 2,5 миллиарда гривен.

В то же время Денисюк пишет, что вместо качественного и своевременного расследования, его коллеги почему-то "занимались подсветкой выявленных преступлений без их фиксации".

"Потом этих же коллег, непонятно за какие "заслуги", повышают по должностям, обеспечивая стремительный карьерный рост и возможности масштабироваться", – пишет детектив НАБУ.

Он подчеркивает, что сейчас большинство расследований по дронам, начатых в ноябре 2023 года, имеют проблематику качественного доказывания. А занимается этими производствами, по словам Денисюка, "аж 1,5 человека (себя уже не считаю)".