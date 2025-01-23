Однією з причин, яку зазначив детектив у листі, був той факт, що розслідуванням розкрадань на закупівлях дронів "займаються 1,5 людини". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Громадське", яке отримало цей лист від власних джерел.

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Що було у листі детектива НАБУ Андрія Денисюка

Раніше журналісти з'ясували, що на закупівлях дронів EVO MAX 4T для Збройних сил України за контрактами, які укладав колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь у межах проєкту "Армія дронів" було переплачено суму в майже 600 мільйонів гривень.

Відомо, що закупівлю дронів здійснювали через компанію "Кріон-М", яка має статутний капітал 765 грн та спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо. Проте у 2023 році "Кріон-М" почала продавати БпЛА Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

У листі детектив Андрій Денисюк, який розслідував цю справу, зазначив, що його основою претензією є "груба безвідповідальність із непрофесійністю (або ж взагалі недобросовісним умислом)", яка проявлена у "небажанні проводити розслідування по зловживаннях у закупівлях дронів, а також відсутність прозорої та зрозумілої комунікації в таких рішеннях із визначенням персональної відповідальності".

Детектив НАБУ розповів, що під час розслідування корупції під час закупівлі у сфері ІТ в Держспецзвʼязку, які є одними з основних в програмі "Армія дронів" та які освоюють десятки мільярдів щороку, було виявлено кричущі факти корупції під час закупівлі дронів з фактажем на рівні голови служби.

Через масштаб розслідування до Андрія Денисюка залучили деяких спеціалістів з інших відділів та підрозділів. Проте, як стверджує чоловік, від колег він дізнавався лише "обмежену інформацію про те, що вони чимось займаються".

Результатом роботи іншого підрозділу по дронах за майже 6 місяців була перевірка та лист (вже після нашої підозри) на 3 аркуші, де вони повідомляли потенційно причетних до схеми чиновників про виявлену завищену ціну на один із дронів,

– пише детектив.

Він також зазначив, що тільки по одному виробнику дронів (по якому написали лист на 3 аркуші) зменшено ціни на дрони вдвічі, а загальна сума економії під час перегляду контрактів по цьому ж виробнику – понад 2,5 мільярди гривень.

Водночас Денисюк пише, що замість якісного і своєчасного розслідування, його колеги чомусь "займалися підсвічуванням виявлених злочинів без їх фіксації".

"Потім цих же колег, незрозуміло за які "заслуги", підвищують по посадах, забезпечуючи стрімкий кар'єрний ріст і можливості масштабуватися", – пише детектив НАБУ.

Він підкреслює, що зараз більшість розслідувань щодо дронів, розпочатих в листопаді 2023 року, мають проблематику якісного доведення. А займається цими провадженнями, за словами Денисюка, "аж 1,5 людини (себе вже не рахую)".