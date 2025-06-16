Присвоили более 64 миллионов гривен: ГБР и СБУ разоблачили коррупционную схему на Львовщине

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили многомиллионную коррупционную схему. Деньги были предназначены на закупку грузовых автомобилей для военных.

О подозрении сообщено должностным лицам специализированного военного формирования, а также основателю и менеджеру коммерческой компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и ГБР.

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Разоблачена многомиллионная коррупционная схема: детали дела

Следователи установили, что к преступлению причастен начальник одного из отделов логистики администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Вместе с другими должностными лицами они разработали схему, чтобы помочь определенной частной компании выиграть тендер.

По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года чиновники специально прописывали в тендерной документации такие условия, которые не позволяли другим поставщикам участвовать в нем. В результате победила нужная компания, несмотря на то что ее предложение было дороже других более чем на 64 миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, телефоны, печати, а также наличные в иностранной валюте, эквивалентную более 105 миллионам гривен.

По предварительным оценкам, убытки государства могут быть значительно больше, ведь указанная структура осуществляла поставки техники для более 17 воинских частей,

– сообщили в ГБР.

Всем участникам схемы объявлены подозрения по статьям о превышении полномочий в условиях военного положения и пособничество. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, ГБР разоблачило коррупцию в 110-й ОМБр. Там военные, которые фактически не выполняли боевых задач, получали боевые надбавки.