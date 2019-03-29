Коррупция в "Укроборонпроме": аферу помог провернуть экс-работник концерна Станислав Хош

Поставку висотомеров с их дальнейшей перепродажей в ГК "Укрспецэкспорт" по завышенной в пять раз цене группировке Виталия Жукова и Игоря Гладковского помог организовать бывший сотрудник концерна – Станислав Хош.

Об этом свидетельствуют переписки Хоша с Жуковым, передает Bihus.Info.

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Кто такой Станислав Хош?

Станислав Хош – бывший топ-чиновник ГК "Укроборонпром". Длительное время он работал в дочерних компаниях "Укрспецэкспорта", две из них даже некоторое время возглавлял в 2013 году ГП "Спецтехноэкспорт", в 2013-2014 годах ДГЗИФ "Укринмаш".

Когда и при каких обстоятельствах познакомились Жуков и Хош – неизвестно, однако судя по их перепискам – они дружили: обменивались фото автомобилей, фото с охоты и поздравлениями с праздниками. И судя по этим же перепискам, именно Хош организовывал доставку висотомеров – авиаприборов, которые в дальнейшем группировка Жукова-Гладковского продала государственному ГК "Укрспецэкспорт" с наценкой в 5 раз.

Как Хош причастен к коррупции в "Укроборонпроме"

В октябре 2016 Хош переслал Жукову письмо "Ан Сервиса" на "Укрспецэкспорт" с просьбой уточнить номенклатуру по одному из висотомеров. От себя отметил: "Эти два уже практически готовы к отгрузке. Ждут только вот этого подтверждения".

Далее по ходу отправки груза – именно Хош извещал Жукова об отправке товара из Москвы, посылал фотографии ящиков с оборудованием, паспортами изделий. Он же отправлял Жукову фото со склада в Эмиратах, а также фото таможенной декларации и свидетельства из ОАЭ, из которых видно, что товар декларировали на таможне с ценой в разы меньшей, чем за него заплатил "Укрспецэкспорт".



Виталий Жуков

Судя из переписок, Хош не только контролировал схему доставки груза из России в Украину транзитом через Дубай. Он был хорошо знаком с процессами и ситуацией на различных предприятиях концерна. Когда случилась задержка с поставкой, между Жуковым и Хошем происходит вот такой разговор.

20.01.2017

Жуков: Можешь мне прислать документы? У меня уже голова кругом идет



Хош: Я наберу позже. Пусть не кипишит и не выдумывает. Самолеты на 410ом не готовы еще. Поэтому паники там нет. Планируют закончить самолеты на след неделе. Казахов будут вызывать через три недели. Все нормально, все в Эмиратах. Ждали ЧК разрешение. Все получили и затаможили. Там электронные декларации. Сегодня-завтра выходные. В вс будет декларация и в пн вылетает



Жуков: А хоть какие-то документы есть, у него реально истерика. Ганькевича сегодня даже не принял, так как нечего сказать



22.01.2017

Хош: Декларацию зарегистрировали уже таможенники, завтра фитосанитарный. Забукирован груз на вт утро. Завтра утром дам тебе декларацию и накладную. Можешь Букину написать, что мы его от оголовки спасли. Он должен теперь)

В конце концов, именно Хош посылал Жукову (с припиской "Вот математика") бумажки с расчетами – бухгалтерией аферы. С его "математики" видно, что государственный концерн заплатил 580 тысяч долларов за товар, чистая стоимость которого – 85 тысяч долларов (с расходами на доставку – 120 тысяч долларов), то есть переплатил в 5 раз, зато после вычета всех расходов на таможню, транзитные фирмы и обналку – чистая прибыль группы Жукова-Гладковского от этой аферы составила 300 тысяч долларов.



Расчеты аферы в "Укроборонпроме"

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский имел фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.