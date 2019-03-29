Корупція в "Укроборонпромі": аферу допоміг провернути екс-працівник концерту Станіслав Хош

Поставку висотомірів з їх подальшим перепродажем до ДК "Укрспецекспорт" за завищеною в п’ять разів ціною угрупуванню Віталія Жукова та Ігоря Гладковського допоміг організувати колишній співробітник концерну – Станіслав Хош.

Про свідчать листування Хоша з Жуковим, передає Bihus.Info.

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Хто такий Станіслав Хош?

Станіслав Хош – колишній топ-чиновник ДК "Укроборонпром". Тривалий час він працював у дочірніх компаніях "Укрспецекспорту", дві з них навіть деякий час очолював – у 2013 році ДП "Спецтехноекспорт", у 2013-2014 роках ДГЗІФ "Укрінмаш".

Коли і за яких обставин познайомилися Жуков і Хош – невідомо, однак судячи з їхніх листувань – вони товаришували: обмінювалися фото автівок, фото з полювання та привітаннями зі святами. І судячи з цих же листувань, саме Хош організовував доставку висотомірів – авіаприборів, котрі в подальшому угрупування Жукова-Гладковського продало державному ДК "Укрспецекспорт" з націнкою в 5 разів.

Як Хош причетний до корупції в "Укроборонпромі"

У жовтні 2016 Хош переслав Жукову лист "Ан Сервіса" на "Укрспецекспорт" з проханням уточнити номенклатуру по одному з висотомірів. Від себе зазначив: "Ці два вже практично готові до відвантаження. Чекають тільки ось цього підтвердження".

Далі по ходу відправки вантажу – саме Хош сповіщав Жукова про відправку товару з Москви, надсилав фотографії ящиків з обладнанням, паспортами виробів. Він же відправляв Жукову фото зі складу в Еміратах, а також фото митної декларації та свідоцтва з ОАЕ, з котрих видно, що товар декларували на митниці з ціною в рази меншою, ніж за нього заплатив "Укрспецекспорт".



Віталій Жуков

Судячи з листувань, Хош не тільки контролював схему доставки вантажу з Росії в Україну транзитом через Дубай. Він був добре ознайомлений із процесами та ситуацією на різних підприємствах концерну. Коли трапилася затримка із поставкою, між Жуковим і Хошем відбувається ось така розмова.

20.01.2017

Жуков: Можешь мне прислать документы? У меня уже голова кругом идёт



Хош: Я наберу позже. Пусть не кипишит и не выдумывает. Самолеты на 410ом не готовы ещё. Поэтому паники там нет. Планируют закончить самолеты на след неделе. Казахов будут вызывать через три недели. Все нормально, все в Эмиратах. Ждали ЧК разрешение. Все получили и затаможили. Там электронные декларации. Сегодня-завтра выходные. В вс будет декларация и в пн вылетает



Жуков: А хоть какие-то документы есть,у него реально истерика. Ганькевича сегодня даже не принял,так как нечего сказать



22.01.2017

Хош: Декларацию зарегистрировали уже таможенники, завтра фитосанитарный. Забукирован груз на вт утро. Завтра утром дам тебе декларацию и накладную. Можешь Букину написать, что мы его от уголовки спасли. Он должен теперь)

Зрештою, саме Хош надсилав Жукову (з припискою "Вот математика") папірці з розрахунками – бухгалтерією афери. З його "математики" видно, що державний концерн заплатив 580 тисяч доларів за товар, чиста вартість котрого – 85 тисяч доларів (з витратами на доставку – 120 тисяч доларів), тобто переплатив у 5 разів, натомість після вирахування усіх витрат на митницю, транзитні фірми й обналку – чистий прибуток групи Жукова-Гладковського від цієї афери склав 300 тисяч доларів.



Розрахунки афери в "Укроборонпромі"

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.