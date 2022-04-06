Коррупционеров, защищающих Украину, могут исключить из Реестра о коррупции

НАПК отмечает, что на сегодняшний день недопустимо, чтобы репутация украинских защитников была омрачена фактом пребывания в Реестре коррупционеров. Поэтому их могут исключить из него, если они находятся в составе ВСУ, ТРО, ГСЧС или других органов.

НАПК уже издало соответствующий приказ, а Министерство юстиции его утвердило. Ознакомиться с приказом можно по ссылке.

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В НАПК отметили, что большинство записей в Реестре коррупционеров касаются мелких нарушений. Например, просрочка дедлайна для представления декларации и т.п.

Однако подобная запись может оказывать значительное влияние на репутацию личности. Следовательно, граждане Украины, защищающие наше государство в войне с оккупантом, имеют возможность подать в НАПК заявление об изъятии сведений о себе из Реестра коррупционеров,

– заявили в НАПК.

Но каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Поэтому тот, кто разграбил Украину, а сейчас только делает вид, что защищает Родину, не сможет легко "отбелить свою репутацию".

Как подать заявление об исключении из Реестра коррупционеров? Для подачи заявления требуется:

Подготовить соответствующие документы (заявление по форме, утвержденной в приложении к Приказу, копию паспорта, копию документа, удостоверяющего участие в защите страны, и согласие на обработку персональных данных).

Послать указанные документы в адрес НАПК – Украина, город Киев, бульвар Дружбы Народов, 28, 01103.

После того, как информация будет подтверждена, данные будут изъяты из Реестра коррупционеров в течение 5 рабочих дней.

К слову, ранее НАПК сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. В ведомстве просят расширить список.

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