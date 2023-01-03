Разворовывали миллионы на экспорте зерна: СБУ ликвидировала коррупционную схему на таможне

Служба безопасности разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. К ее организации причастны более 10 чиновников.

Среди организаторов – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Операцию проводили совместно с БЭБ.

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На Одесской таможне ликвидировали коррупционную схему

Следствие установило, что заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Так, государство недополучило сотни миллионов гривен.

Для реализации схемы злоумышленники привлекли 370 коммерческих структур по признакам фиктивности. Через них массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной "фирмы-прокладки" в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу,

– рассказали в СБУ.

Сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования в экспортных процедурах рисковых предприятий и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 миллиона тонн зерновой продукции за границу. Эту пшеницу экспортировали через мощности зерновых терминалов в:

Одесском,

Черноморском,

Южном портах.

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СБУ провела обыски

СБУ провела 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и местах проживания фигурантов. Во время них правоохранители обнаружили:

черновые записи; ️

документы в электронном виде;

мобильные телефоны с доказательствами.

Следователи открыли уголовное производство за злоупотребление властью или служебным положением. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении и изберут меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.