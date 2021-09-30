Коррупционная схема в Укрзализныце: злоумышленники нагрели руки на 1,7 миллиона гривен

30 сентября 2021 , 16:03
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Источник:

СБУ

Работники Службы безопасности Украины разоблачили очередную коррупцию в Укрзализныце. Фигуранты преступной схемы поставляли поддельные низкокачественные запчасти и устанавливали их на локомотивы.

Участники сделки покупали комплектующие зарубежного производства через коммерческие структуры. Впоследствии электротехнические компоненты видоизменяли и выдавали за свою продукцию высокого качества.

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Соответствующее "качество" и "технологичность" запчастей подтверждали фальшивыми документами и сертификатами. После компоненты устанавливали на локомотивы.

Схема привела к убыткам государству

Некачественное оборудование во время использования причиняло немало проблем. Оно быстро изнашивалось и постоянно приводило к чрезвычайным ситуациям на железной дороге, в частности возгоранию.


Низкокачественное оборудование приводило к чрезвычайным ситуациям / Фото СБУ

Коррупционные действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков на 1,7 миллиона гривен. Еще 1,1 миллиона гривен злоумышленники планировали дополнительно "освоить". Этот транш бюджетных денег удалось предотвратить.

Соответствующий договор по поставке компонентов уже подписали. Поэтому экс-руководителю предприятия, которое поставляло запчасти, и действующему главе одного из подразделений Укрзализныци сообщили о подозрении.

Действия должностных лиц привели к нанесению государству убытков / Фото СБУ

Чиновникам инкриминируют присвоение и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог. Согласно Уголовному кодексу, подозреваемым грозит до 5 лет заключения. Вскоре фигурантам должны избрать меры пресечения.

Коррупция на Укрзализныце: последние новости

  • Экс-чиновника филиала Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 9,6 миллиона гривен. Он способствовал махинациям на тендерах по закупке кондиционеров.
  • В Харькове СБУ обнаружила сделку во время закупки спецодежды для работников железной дороги. Сумма заключенных договоров составляет 1,7 миллиона гривен.
  • В то же время Государственная аудиторская служба выявила в Укрзализныце финансовые нарушения и риски на 61,4 миллиарда гривен. Соответствующая сумма присутствует в отчете за 2017 – 2020 годы.
Автор: Євгенія Пласконь