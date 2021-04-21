Коррупционно-олигархическая система оказывает мощное сопротивление Зеленскому, – Ермак
Прошло 2 года, как Владимир Зеленский победил на выборах. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что коррупционно-олигархическая система сопротивляется главе государства, однако сдаваться он не думает.
Источник:фейсбук Андрея Ермака
Ермак считает, те выборы показали, что "старые методы" больше не дают результата, а манипуляции и фейки не работают. Также чиновник назвал этот день началом перемен.
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Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно оказывает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит,
– заявил глава ОП.
Кроме того, Ермак написал, что Зеленский действительно любит Украину.
"Каждый в команде Зеленского мечтает увидеть нашу страну сильной, богатой и комфортной для всех граждан. День второго тура выборов уже остался в истории, но история новой, европейской и процветающей Украины только начинается", – подытожил политик.
Победа Зеленского: коротко
- Зеленский 21 апреля 2019 года победил во втором туре президентских выборов. Он получил более 73% голосов.
- Инаугурация новоизбранного президента состоялась 20 мая 2019 года.
- Кстати, согласно данным SOCIS, президент до сих пор лидирует в рейтинге. По состоянию на апрель 2021 года, за него готовы проголосовать 26,7% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом.
- На втором и третьем местах оказались лидер "ЕС" Петр Порошенко (19,6%) и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко (10,1%).
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