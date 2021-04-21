Прошло 2 года, как Владимир Зеленский победил на выборах. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что коррупционно-олигархическая система сопротивляется главе государства, однако сдаваться он не думает.

Ермак считает, те выборы показали, что "старые методы" больше не дают результата, а манипуляции и фейки не работают. Также чиновник назвал этот день началом перемен.

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Коррупционно-олигархическая система, как многоголовая гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно оказывает мощное сопротивление. Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит,

– заявил глава ОП.

Кроме того, Ермак написал, что Зеленский действительно любит Украину.

"Каждый в команде Зеленского мечтает увидеть нашу страну сильной, богатой и комфортной для всех граждан. День второго тура выборов уже остался в истории, но история новой, европейской и процветающей Украины только начинается", – подытожил политик.

Победа Зеленского: коротко