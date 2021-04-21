Корупційно-олігархічна система чинить потужний опір Зеленському, – Єрмак
Минуло 2 роки, як Володимир Зеленський переміг на виборах. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що корупційно-олігархічна система чинить опір главі держави, однак здаватись він не думає.
Джерело:фейсбук Андрія Єрмака
Єрмак вважає, ті вибори показали, що "старі методи" більше не дають результату, а маніпуляції та фейки не працюють. Також чиновник назвав цей день початком змін.
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Корупційно-олігархічна система, наче багатоголова гідра, і не думає здаватися, тому щодня чинить потужний опір. Вона намагається зруйнувати наші зусилля, дуже часто підігруючи при цьому зовнішнім ворогам нашої країни. Але Володимира Зеленського це не зупинить,
– заявив глава ОП.
Крім того, Єрмак написав, що Зеленський дійсно любить Україну.
"Кожен в команді Зеленського мріє побачити нашу країну сильною, заможною та комфортною для усіх громадян. День другого туру виборів вже залишився в історії, але історія нової, європейської і процвітаючої України тільки починається", – підсумував політик.
Перемога Зеленського: коротко
- Зеленський 21 квітня 2019 року переміг у другому турі президентських виборів. Він отримав понад 73% голосів.
- Інавгурація новообраного президента відбулась 20 травня 2019 року.
- До речі, відповідно до даних SOCIS, президент досі лідирує у рейтингу. Станом на квітень 2021 року, за нього готові проголосувати 26,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом.
- На другому та третьому місцях опинились лідер "ЄС" Петро Порошенко (19,6%) та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко (10,1%).
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