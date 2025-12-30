Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для FoxNews.

Смотрите также НАБУ разоблачило "преступную группу" в Верховной Раде: кто получил подозрения

Как Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в Украине?

В интервью политическому ведущему Брету Байеру Зеленский объяснил, что сейчас он сосредоточен на урегулировании войны, в то время, как антикоррупционные органы делают то, что и должны.

Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Не имеет значения, близкий человек или нет, знаем мы его или не знаем,

– добавил президент.

В то же время он заявил, что сейчас существует много причин для беспокойства, ведь во время войны работа правительственных институтов происходит не всегда по привычным правилам. По словам Зеленского, из-за военных обстоятельств многие процессы и шаги отличаются от работы в мирное время.

Какие коррупционные скандалы недавно всколыхнули Украину?