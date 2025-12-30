Я сосредоточен на войне, – Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в Украине
- Зеленский заявил, что антикоррупционные органы в Украине работают независимо, несмотря на войну.
- Президент подчеркнул, что вопрос коррупции контролируется, и проверки осуществляются без препятствий.
Зеленский заверил, что антикоррупционные органы полностью независимы и выполняют свою работу несмотря на войну. Президент отметил, что вопрос коррупции в Украине контролируется.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для FoxNews.
Смотрите также НАБУ разоблачило "преступную группу" в Верховной Раде: кто получил подозрения
Как Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы в Украине?
В интервью политическому ведущему Брету Байеру Зеленский объяснил, что сейчас он сосредоточен на урегулировании войны, в то время, как антикоррупционные органы делают то, что и должны.
Они полностью независимы. Никто им не мешает. Они проверяют то, что должны проверять, и мы не останавливаем их. Не имеет значения, близкий человек или нет, знаем мы его или не знаем,
– добавил президент.
В то же время он заявил, что сейчас существует много причин для беспокойства, ведь во время войны работа правительственных институтов происходит не всегда по привычным правилам. По словам Зеленского, из-за военных обстоятельств многие процессы и шаги отличаются от работы в мирное время.
Какие коррупционные скандалы недавно всколыхнули Украину?
27 декабря стало известно о разоблачении преступной группы с участием нардепов. По информации НАБУ, участники группы систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде Украины.
Следователи НАБУ и САП провели обыски в стенах Верховной Рады днем 27 декабря. Следственные действия касаются, по информации СМИ, народных депутатов от "Слуги народа", в частности Юрия Киселя, Евгения Пивоварова, Игоря Негулевского.
ВАКС избрал меру пресечения для депутата Волынского облсовета Анатолия Витива, который подозревается во взяточничестве в размере 30 тысяч долларов. Чиновник должен сдать паспорта, носить электронный браслет и не покидать Волынскую область без разрешения.