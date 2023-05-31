САП и НАБУ сообщили о подозрении женщине, занимающей должность депутата Киевского горсовета. В настоящее время ее местонахождение не установлено. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также Ущерб на 4,4 миллиона гривен: дело с махинациями вокруг киностудии Довженко передали в суд

Какую сумму не указала депутат с Киевщины

Женщину подозревают в декларировании недостоверной информации. Она, вероятно, не указала в ежегодной е-декларации за 2020 год состояние более чем на 63,7 миллиона гривен. Эта сумма превышает прожиточный минимум в 4000 раз.

Откуда у депутата могли быть такие деньги

Следствие изучило материалы НАПК и предварительно установило много интересных обстоятельств. Так, в 2020 году женщина, вероятно, получила ценные бумаги и заработала на их продаже 55,6 миллиона гривен, которые не указала. Кроме этого, она неправильно отметила стоимость своего земельного участка в Киеве.

Также депутат не указала общий доход от продаж мотоцикла Harley-Davidson и автомобиля Land Rover в размере 192 тысяч гривен. А еще она не упомянула о страховых выплатах на сумму более 19 тысяч гривен, полученных на ремонт машины.

Обратите внимание! В Центре противодействия коррупции, ссылаясь на СМИ, сообщили, что говорится о представительнице Европейской Солидарности Анне Коваленко.

Другие дела НАБУ и САП