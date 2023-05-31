САП та НАБУ повідомили про підозру жінці, що обіймає посаду депутата Київської міськради. Наразі її місцеперебування не встановлено. Триває досудове розслідування.

Читайте також Збитки на 4,4 мільйона гривень: справу із махінаціями довкола кіностудії Довженка передали в суд

Яку суму не вказала депутат з Київщини

Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Вона ймовірно не вказала у щорічній е-декларації за 2020 рік статки на понад 63,7 мільйона гривень. Ця сума перевищує прожитковий мінімум у 4000 разів.

Звідки у депутатки могли бути такі гроші

Слідство вивчило матеріали НАЗК та попередньо встановило багато цікавих обставин. Так, у 2020 році жінка ймовірно отримала цінні папери та заробила на їхньому продажу 55,6 мільйона гривень, які не вказала. Окрім цього вона неправильно зазначила вартість своєї земельної ділянки у Києві.

Також депутат не вказала загальний дохід від продажу мотоцикла Harley-Davidson та автомобіля Land Rover у розмірі 192 тисяч гривень. А ще вона не згадала про страхові виплати на суму понад 19 тисяч гривень, які отримала на ремонт машини.

Інші справи НАБУ та САП