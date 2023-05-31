САП та НАБУ повідомили про підозру жінці, що обіймає посаду депутата Київської міськради. Наразі її місцеперебування не встановлено. Триває досудове розслідування.
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Яку суму не вказала депутат з Київщини
Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Вона ймовірно не вказала у щорічній е-декларації за 2020 рік статки на понад 63,7 мільйона гривень. Ця сума перевищує прожитковий мінімум у 4000 разів.
Звідки у депутатки могли бути такі гроші
Слідство вивчило матеріали НАЗК та попередньо встановило багато цікавих обставин. Так, у 2020 році жінка ймовірно отримала цінні папери та заробила на їхньому продажу 55,6 мільйона гривень, які не вказала. Окрім цього вона неправильно зазначила вартість своєї земельної ділянки у Києві.
Також депутат не вказала загальний дохід від продажу мотоцикла Harley-Davidson та автомобіля Land Rover у розмірі 192 тисяч гривень. А ще вона не згадала про страхові виплати на суму понад 19 тисяч гривень, які отримала на ремонт машини.
Інші справи НАБУ та САП
- Схожий випадок нещодавно стався з легкоатлеткою Ольгою Саладухою. Їй НАБУ та САП теж повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Народна депутатка від партії "Слуга народу" могла не вказати свій недобудований будинок біля Києва.
- Не так давно справу колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника передали досуду. НАБУ й САП звинуватили їх неправомірному отриманні 21 мільйона євро та 5,5 мільйона доларів. Цей хабар вважається найбільшим в історії нашої країни.
- Також варто нагадати про справу Всеволода Князєва. Під час розслідування співробітники САП і НАБУ провели обшуки вдома та у кабінеті ексголови Верховного Суду. Вони вилучили майже пів мільйона доларів готівкою.