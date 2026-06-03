Военный обозреватель Василий Пехньо заметил 24 Каналу, что такие корабли могут сопровождать российские танкеры с нефтью. А именно нефтяная отрасль дает России большие средства для финансирования войны.

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"Российские военные корабли Балтийского моря участвуют в сопровождении их танкеров. Балтийское море является главным хабом транспортировки российской нефти на экспорт. Отсутствие такого сопровождения для подсанкционного гражданского танкера открывает больше возможностей для наших партнеров, которые являются пользователями Балтийского моря. В частности, задерживать, арестовывать эти танкеры", – объяснил он.

Повлияет ли это на боеспособность россиян?

Василий Пехньо рассказал, что поражение чего-либо дорогого и уникального в своем количестве и качестве – это элементы демилитаризации России, ее ослабления. В частности, это и российский корвет "Бойкий".

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Чем меньше будет этих возможностей, носителей ракет, тем больше будет смелости у стран Балтии, у Швеции, у Финляндии для того, чтобы осуществлять законную деятельность по задержанию российских танкеров. Потому что эти танкеры все еще обеспечивают перевозки российской нефти в довольно весомом количестве. Эти объемы обеспечивают существование российской военной машины,

– подчеркнул военный обозреватель.

Пехньо о поражении корабля "Бойкий": смотрите видео

Дроны поразили корвет "Бойкий": что известно?

В ночь на 3 июня дроны атаковали военно-морскую базу Балтийского флота России. Одним из пораженных кораблей в Кронштадте стал корвет "Бойкий", который в 2025 году неоднократно сопровождал судна так называемого "теневого флота" в районе Ла-Манша. Очевидно, сейчас он не сможет выполнять эти задачи.

Впоследствии командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил удар по корвету "Бойкий". Корабль атаковали около 6:35 утра. Позже поражение судна подтвердили и в Генштабе.