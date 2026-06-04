Подбитый корвет "Бойкий" не могут потушить: как он выглядит со спутника
Ночью 3 июня дроны Сил беспилотных систем ВСУ ударили по военно-морской базе россиян в Кронштадте. В сети появились спутниковые снимки пораженного корвета "Бойкий".
Кадры опубликовали в "КиберБорошно".
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В России пытаются потушить "Бойкий"
На спутниковых снимках видно, что над российским корветом поднимается дым после атаки. Пожарные пытаются его потушить, в частности с помощью брандспойтов.
Последствия удара по корвету "Бойкий" и нефтяному терминалу / Фото из телеграмма "КиберБорошно"
От границы Украины до места базирования корвета – около 1100 километров. Он находился на одной из баз Балтийского флота ВМФ России Кронштадт на ремонте.
Что известно о "Бойком" и ударе по нефтяному терминалу?
В Генштабе ВСУ сообщали, что этот корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". Он был одним из многоцелевых боевых кораблей ближней морской зоны. Предназначался для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и воздушными целями. Также корабль сопровождал суда российского "теневого" нефтяного флота.
Кроме того, под ударом дронов был нефтяной терминал "Санкт-Петербург". Предварительно, там повреждены шесть резервуаров, а один был полностью уничтожен.