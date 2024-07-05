"Гетман Иван Мазепа" в открытом море: ВМС показали испытания многоцелевого корабля

"Гетман Иван Мазепа" проходит ходовые (государственные) испытания в море. Это многоцелевой корабль класса корвет.

В ВСУ показали кадры, как проходят испытания "Гетмана Ивана Мазепы". Ранее командующий Алексей Неижпапа заявил, что корвет должен войти в состав ВМС в 2024 году.

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Корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания

5 июля в Военно-морских Силах сообщили, что многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС ВСУ проходит ходовые (государственные) испытания в море.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" проходит испытания: смотрите видео

На обнародованных кадрах можно увидеть, как многоцелевой корабль отходит от берега и направляется в открытое море.

"Милитарний" пишет, что во время этих испытаний команда корабля и судостроительной компании вместе с подрядчиками проверяют работу всех систем. В частности, как работает оборудование в различных режимах и нагрузках.

Также отмечает, что на государственных испытаниях проводят окончательную приемку корабля после проверок и отработки всех составных частей, боевых и технических средств, оборудования и корабля в целом на заводских испытаниях. Для этого может потребоваться длительное время.