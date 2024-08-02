В Турции рассказали, когда украинский корвет "Гетман Иван Выговский" выйдет в море
Источник:Укринформ
Корвет "Гетман Иван Выговский" совершит свое первое плавание в 2026 году. Он строится в Турции для ВМС Украины и был торжественно спущен на воду 1 августа.
Об этом на церемонии сообщил генеральный директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз. Именно эта компания строит корветы для Украины.
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Когда второй корвет выйдет в море
Строительство второго корабля класса Ada в рамках проекта началось еще в 2022 году.
Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года,
– сказал Гюлерюз.
Генеральный директор компании отметил, что Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных вооруженных сил, так и помощи дружественным странам, в частности в передаче опыта и технологий.
Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны... Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота,
– подытожил он.
К слову, первый в Украине корвет класса Ada "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года. Тогда имя кораблю также присвоил Владимир Зеленский. Сейчас он проходит ходовые (государственные) испытания в море.