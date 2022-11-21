Военный ВСУ смастерил "кошачий КПП": трогательное видео

Украинские военные надежно и мужественно защищают наш народ. Они даже находят время для заботы о животных.

Так, наш защитник Александр Ляшук смастерил "кошачий КПП" (контрольно-пропускной пункт – 24 канал). Соответствующее видео опубликовано в сети и уже стало популярным.

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Как выглядит "кошачий КПП"

Сначала военный измерил параметры каждого котика и записал данные в таблицу. Затем он отрезал деревянную балку, установил ее возле пола, чтобы образовался проход.

После этого защитник сделал из резины дверь и сверху написал: "Кошачий КПП".

"От всего сердца", – подписал ролик военный.

Воин ВСУ смастерил "кошачий КПП": смотрите видео

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