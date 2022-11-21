Так, наш захисник Олександр Ляшук змайстрував "котячий КПП" (контрольно-пропускний пункт – 24 канал). Відповідне відео опубліковано у мережі та вже стало популярним.

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Який вигляд має "котячий КПП"

Спочатку військовий вимірив параметри кожного котика і записав дані в таблицю. Потім він відрізав дерев'яну балку, встановив її біля підлоги, щоб утворився прохід.

Після цього захисник зробив з гуми двері і зверху написав: "Котячий КПП".

"Від щирого серця", – підписав ролик військовий.

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Собачка-сапер Патрон отримав титул "Пса доброї волі" від ЮНІСЕФ

Собака-сапер Патрон отримав титул "Пса Доброї Волі" від ЮНІСЕФ в Україні. До Всесвітнього дня дитини Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та представники Патрона підписали Меморандум про співпрацю. У заході взяв участь і сам песик.

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