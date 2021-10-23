Кощунство, – в Минэнерго ответили Путину на заявления об украинской ГТС
Источник:"Радио Свобода"
В Минэнерго подчеркнули, что заявления президента России Владимира Путина о том, что ГТС Украины "может лопнуть" – это манипуляции. Добавили, что наоборот – следует обратить внимание на аварийность в российской газотранспортной системе.
Путин в своих выступлениях делает акценты, как ему заблагорассудится. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.
Ранее ГТС может "лопнуть", – Путин предположил прекращение транзита газа через Украину
Заявления Путина – кощунство и манипуляции
Зеркаль прокомментировала заявление Путина о выполнении Россией своих контрактов.
Кощунство и манипуляции цифрами и фактами,
– отметила Зеркаль.
Зеркаль вспомнила, что 2 года назад "Газпром" останавливал "Северный поток-1" на ремонт. Тогда через украинскую ГТС прокачивали 300 миллионов кубометров в день. Труба выдерживала.
Зато сейчас Россия использует украинскую ГТС даже не на полную мощность. По словам чиновницы, прокачивают 20% от того, что могут поставлять в Европу.
Следует обратить внимание на аварийность в России
Зеркаль обратила внимание на количество аварий, которые происходят в российской газотранспортной системе. Она отметила, что это даже нельзя сравнивать с ситуацией в Украине.
"Указывать на то, что он так считает, не имея никаких оснований для этого, наводит на мысль, что они, видимо, что-то задумали", – отметила Зеркаль.
Что этому предшествовало
- Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить.
- Он убеждал, мол, украинская ГТС может "просто лопнуть" при увеличении давления.
- Путин пытался убедить, что газотранспортную систему Украины "десятилетиями не ремонтировали".