Косят газоны и собираются сажать цветы: в Харькове, несмотря на войну, готовятся к сезону
Источник:фейсбук Харьковского Городского Совета
Несмотря на войну, местные власти Харькова пытаются поддерживать жизнедеятельность города. Там разбирают завалы, убирают улицы и укрепляют инфраструктуру.
Также в городе не планируют нарушать традиции даже под обстрелами, поэтому начали готовиться к весенне-летнему сезону.
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В Харькове готовятся к весенне-летнему сезону
Так, на проспекте Независимости коммунальные службы убирают близлежащую территорию, косят газоны и готовят клумбу для посадки цветов.
На этом месте всегда высаживали цветы, которые радовали харьковчан, и в этом году исключений не будет,
– заявили коммунальщики.
В городском совете подчеркнули, что в уборке города помогают и сами харьковчане.
Как готовятся к сезону / Фото из фейсбука Харьковского Городского Совета