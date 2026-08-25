Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в эфире 24 Канала пояснил, что последние удары по объектам, связанным с российской космической программой, уже вызывают серьезные задержки в ее реализации. Даже повреждение отдельных элементов такого сложного комплекса может не позволить России своевременно вывести необходимое спутниковое группирование на орбиту.

Удары сбивают график спутниковой программы

23 августа беспилотники зафиксировали в районе Плесецка в Архангельской области – почти в 2 тысячи километров от Украины. Рядом с космодромом расположен закрытый город Мирный, созданный для его обслуживания. Что именно было поражено во время атаки, пока рано утверждать: из-за закрытости военного объекта точные последствия можно будет оценить после появления спутниковых снимков.

Если уж наносится удар по космодрому Плесецк, россияне должны понимать, что использовать его в первую очередь для военных целей становится не так просто,

– сказал Хазан.

Это не единственная проблема для российского спутникового проекта. Ранее удар пришелся на предприятие, где изготавливают космические аппараты, а теперь под угрозой оказалась площадка, необходимая для их запуска. Даже повреждение вспомогательной инфраструктуры может остановить работу космодрома на несколько месяцев. Если подобные задержки возникают на разных этапах, они накапливаются и сдвигают сроки развертывания всей системы.

Два–три месяца задержки на одном заводе, два–три месяца на космодроме Плесецк, еще что-то два–три. Мы уже видим семь–девять месяцев задержки во внедрении полномасштабной системы,

– пояснил авиатор.

Для запуска спутниковой группировки России нужна непрерывная цепочка – от производства аппаратов и двигателей до пусковых комплексов и самого космодрома. Выход из строя даже одного элемента не позволяет просто обойти проблему и продолжить работу по плану. Так же череда ударов сейчас откладывает появление системы, которую россияне могли бы использовать для военной связи и управления вооружением.

Систему пытаются остановить еще на земле

Развертывание российской спутниковой группировки создало бы для Украины дополнительные военные угрозы. Такую связь Россия могла бы использовать для управления вооружением на больших расстояниях, в частности реактивными "Шахедами". Сейчас для этого используются другие каналы связи, тогда как собственный аналог Starlink значительно расширил бы возможности противника.

Россияне могли бы использовать свои условные "старлинки" для управления реактивными "Шахедами". Для Украины это было бы гораздо хуже и сложнее. Но этого не происходит и, как я полагаю, какое-то время не будет происходить,

– сказал Хазан.

Работа по российской программе охватывает различные ее составляющие еще до вывода спутников на орбиту. Поражения могут приходиться на места производства и компактного хранения, пусковые установки, запасы топлива и предприятия, где изготавливают реактивные двигатели. В сложной системе задержка одного из таких элементов влияет и на последующие этапы.

Это настолько сложный комплекс, что на трех колесах он не поедет. Для того чтобы спутники были выведены в космос, должно быть все от "А" до "Я". Если какой-то буквы или даже запятой не хватает – система не работает,

– пояснил авиатор.

Задача состоит в том, чтобы отложить запуск группировки или вывести из строя одну из критических составляющих еще на земле. Поражать уже развернутые спутники значительно сложнее из-за образования космического мусора, который может представлять опасность для других аппаратов на низких околоземных орбитах.

Лучше всего уничтожать эти объекты в местах производства или компактного хранения: пусковые установки, топливно-смазочные материалы, специальные заводы по производству реактивных двигателей – чтобы не было возможности реализовать этот проект,

– подчеркнул Хазан.

Осколки после поражения аппаратов в космосе могут повредить другие спутники, поэтому риск появления большого количества мусора на орбите также учитывается.

Хазан объяснил проблемы космической программы России: смотрите видео