Россия угрожает США космической войной: позволят ли ей это технические возможности

Россия вышла на новый уровень в своем любимом деле – искусстве шантажа. Теперь она угрожает США начать космическую войну.

Однако вряд ли у страны есть для этого необходимое техническое обеспечение. Об этом 24 каналу военный эксперт Николай Саламаха.

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Проекты не увенчались успехом

Сегодня представители российского МИДа угрожают применением космически-воздушных сил России в космосе. По словам Саламахи, Советский Союз действительно в свое время разрабатывал и строил станции, которые можно было использовать для перехвата спутников в космосе. Но цена таких проектов была заоблачной, добавляет военный эксперт, и, в конце концов, все прекратилось с развалом Советского Союза.

Я не думаю, что Россия смогла восстановить и потянуть эти проекты, потому что ей до сих пор не удалось развернуть достаточное количество спутников, чтобы распространить свою систему "ГЛОНАСС" на территорию всего земного шара.

– уверяет Саламаха.

Он уверен, что россияне не смогут перехватывать другие космические аппараты. Для этого у них нет никаких технических возможностей.

"А применение комплексов ПВО и ПРО, которые есть в России, а их не так много, даже против спутников, запускаемых Илоном Маском – это полный бред с технической точки зрения", – подытожил военный эксперт Николай Саламаха.

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Россия угрожает США ударами по спутникам

Россия продолжает прибегать к провокационным заявлениям о международном порядке в космосе. В этот раз захватчики заявили, что будут сбивать спутники США. Так, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что спутники США могут стать законными целями для ответного удара со стороны России, если их будут использовать на войне в Украине.

К подобным абсурдным заявлениям представитель МИД прибегает не впервые. Ранее Воронцов заявлял, что использование коммерческих и гражданских спутниковых средств Соединенными Штатами и их союзниками во время российского вторжения в Украину "является косвенным участием в военных конфликтах". По его словам, так называемая "квазигражданская инфраструктура может стать законной мишенью для ответных ударов".