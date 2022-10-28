Проте навряд чи країна має для цього необхідне технічне забезпечення. Про це 24 каналу військовий експерт Микола Саламаха.

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Проєкти не увінчалися успіхом

Сьогодні представники російського мзс погрожують застосуванням космічно-повітряних сил Росії в космосі. За словами Саламахи, Радянський Союз дійсно свого часу мав розробки й будував станції, які можна було використовувати для перехоплення супутників в космосі. Але ціна таких проєктів була захмарною, додає військовий експерт, і врешті-решт усе припинилося з розвалом Радянського Союзу.

Я не думаю, що Росія змогла поновити й потягнути ці проєкти, тому що їй досі не вдалося розгорнути достатню кількість супутників, аби розповсюдити свою систему "ГЛОНАСС" на територію всієї земної кулі,

– запевняє Саламаха.

Він переконаний, що росіяни не зможуть перехоплювати інші космічні апарати. Для цього в них немає жодних технічних можливостей.

"А застосування комплексів ППО та ПРО, які є в Росії, а їх не так багато, навіть проти супутників, які запускає Ілон Маск – це повна маячня з технічної точки зору", – підсумував військовий експерт Микола Саламаха.

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Росія погрожує США ударами по супутниках

Росія продовжує вдаватися до провокаційних заяв щодо міжнародного порядку у космосі. Цього разу загарбники заявили, що будуть збивати супутники США. Так, заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс Росії Костянтин Воронцов заявив, що супутники США можуть стати законними цілями для удару у відповідь з боку Росії, якщо їх використовуватимуть на війні в Україні.

До подібних абсурдних заяв представник мзс вдається не вперше. Раніше Воронцов заявляв, що використання комерційних і цивільних супутникових засобів Сполученими Штатами та їхніми союзниками під час російського вторгнення в Україну "є опосередкованою участю у військових конфліктах". За його словами, так звана "квазіцивільна інфраструктура може стати законною мішенню для ударів у відповідь".