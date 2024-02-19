Об этом 24 Каналу заявил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что такое оружие разрабатывалось еще во времена СССР. Оно может действовать на группы спутников и дезориентировать их на орбитах.

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"Практически все средства коммуникации, экологии, экономики, финансов, соответственно, всей жизнедеятельности Земли прекращаются. Мы переходим в Средневековье. Но применение такого оружия приведет обязательно к применению ядерного оружия", – предполагает Маломуж.

Угроза от диктатора

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины отметил, что мир понимает угрозу от Путина. То есть президент России угрожает не только НАТО или США, а Китаю, Индии и другим странам.

"Когда угроза будет мировой цивилизации, уже вопрос поставлен: "А будет ли сам Путин?" – добавил генерал армии в отставке.

По его мнению, так может встать выбор: или глава Кремля со своими агрессивными намерениями, или цивилизованный мир его поставит на место, сместит и создаст новое перспективное правило миропорядка, что обеспечит безопасность мира.

Мол, страны должны предупредить президента России, что дальнейшие шаги будут консолидировать против него мир. И шансов у него выиграть точно нет.

Тогда соответственно отработать новое правило миропорядка, которое определит эти перспективы, а у Путина уже будет перспектива одна. Это победа наших войск на фронте, вместе консолидация сил мира для того, чтобы установить мир уже без войн. Путин – носитель войны,

– считает Николай Маломуж.

Угроза от российского оружия в космосе