Про це 24 Каналу заявив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що така зброя розроблялася ще у часи СРСР. Вона може діяти на групи супутників і дезорієнтувати їх на орбітах.

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"Практично усі засоби комунікації, екології, економіки, фінансів, відповідно усієї життєдіяльності Землі припиняються. Ми переходимо у Середньовіччя. Але застосування такої зброї призведе обов'язково до застосування ядерної зброї", – припускає Маломуж.

Загроза від диктатора

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України зазначив, що світ розуміє загрозу від Путіна. Тобто президент Росії загрожує не лише НАТО чи США, а Китаю, Індії та іншим країнам.

"Коли загроза буде світовій цивілізації, вже питання поставлене: "А чи буде сам Путін?" – додав генерал армії у відставці.

На його думку, так може постати вибір: або очільник Кремля зі своїми агресивними намірами, або цивілізований світ його поставить на місце, змістить та створить нове перспективне правило світопорядку, що забезпечить безпеку світу.

Мовляв, країни мають попередити президента Росії, що подальші кроки консолідуватимуть проти нього світ. І шансів у нього виграти точно немає.

Тоді відповідно відпрацювати нове правило світопорядку, яке визначить ці перспективи, а у Путіна вже буде перспектива одна. Це перемога наших військ на фронті, разом консолідація сил світу для того, щоби встановити мир вже без війн. Путін – носій війни,

– вважає Микола Маломуж.

Загроза від російської зброї у космосі