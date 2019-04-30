Косово и Сербия возобновят переговоры

Косово и Сербия договорились возобновить переговоры. Произошло это после того, как лидеры Франции и Германии предупредили, что решение их споров имеет решающее значение для будущих отношений с ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед для лидеров двух балканских стран в Берлине, пишет Euractiv.

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Впоследствии президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич заявили, что они согласились снова встретиться в Париже в начале июля,

К слову, на саммите в Берлине также присутствовали лидеры стран-членов ЕС Хорватии и Словении, а также другие лидеры стран Западных Балкан.

Макрон и Меркель подчеркнули, что перспектива членства в ЕС не стоит на повестке дня в Берлине, а остается в руках Европейской комиссии.

Скорее, это касается политики стабильности, которую мы хотим для региона,

– добавил французский лидер.

Почему конфликт между Косово и Сербией разгорелся с новой силой?

14 декабря парламент Косово во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, который предусматривает трансформацию Сил безопасности в полноценную армию. Третий законопроект регулирует службу в Вооруженных силах Косово. Все три законопроекта 28 декабря подписал лидер Косово Хашим Тачи. Сербия возмущена – там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание собственной армии Косово. Вероятными вариантами является провозглашение Косово оккупированной территорией или же военное вмешательство. К слову, в самом Косове процесс создания собственной армии считают историческим и необратимым. Там также утверждают, что это решение является вполне законным и не нарушает никаких конституционных норм.