Известно, что приход костела долго боролся за то, чтобы святыню передали им. Верующие римско-католической церкви возмущались, что Минкультуры не начинало обещанный ремонт 3 месяца с момента произошедшего пожара.

2 июня стало известно, что костел все-таки передали общине. Она взяла на себя обязанность по восстановлению церкви.

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Костел передали верующим

Святыню должны были передать верующим официально 1 июня. Это должно стать знаменательной датой для Римско-Католической церкви в Украине. Однако этого не произошло, потому что юридические процедуры не удалось завершить к определенной дате.

Официально это произойдет совсем скоро. Ведь община костела уже занимается церковью.

Религиозная община берет на себя обязанность по восстановлению, реставрации и сохранению святыни / памятника культуры в соответствии с лучшими международными и отечественными стандартами,
– говорится в сообщении.

А ведь Министерство культуры и информационной политики Украины в ближайшее время должно завершить подготовку соответствующих документов. Ведь критическое состояние храма требует скорейших шагов от власти.

Что известно о ситуации вокруг пожара в храме Святого Николая

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