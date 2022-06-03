Известно, что приход костела долго боролся за то, чтобы святыню передали им. Верующие римско-католической церкви возмущались, что Минкультуры не начинало обещанный ремонт 3 месяца с момента произошедшего пожара.

2 июня стало известно, что костел все-таки передали общине. Она взяла на себя обязанность по восстановлению церкви.

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Костел передали верующим

Святыню должны были передать верующим официально 1 июня. Это должно стать знаменательной датой для Римско-Католической церкви в Украине. Однако этого не произошло, потому что юридические процедуры не удалось завершить к определенной дате.

Официально это произойдет совсем скоро. Ведь община костела уже занимается церковью.

Религиозная община берет на себя обязанность по восстановлению, реставрации и сохранению святыни / памятника культуры в соответствии с лучшими международными и отечественными стандартами,

– говорится в сообщении.

А ведь Министерство культуры и информационной политики Украины в ближайшее время должно завершить подготовку соответствующих документов. Ведь критическое состояние храма требует скорейших шагов от власти.

Что известно о ситуации вокруг пожара в храме Святого Николая

3 сентября вечером внезапно загорелся костёл святого Николая в Киеве. Огонь повредил внутреннюю отделку и уничтожил уникальный орган . Кроме того, из-за пламени упала люстра. Комната, в которой началось задымление, была закрыта, поэтому дверь в нее пришлось выламывать . Сначала бороться с огнем люди, находившиеся в храме, пытались самостоятельно. После инцидента президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Кабмин обеспечил восстановление святыни .

Сначала власти обещали, что ремонт в храме будет завершен до конца 2021 года . Денежные средства к тому же быстро собрали благотворители. Но работу отсрочили на конец января. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что это связано с бюрократическими процедурами.

Планировалось, что 1 июня костел должны передать прихожанам .

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