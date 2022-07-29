Об этом эксклюзивно сообщает 24 канал. Напомним, что ранее с трибуны Верховной Рады Костин пообещал, что приоритетом в его работе будет неотвратимость наказания для военных преступников.

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Заметим, что согласно предварительному решению суда, Виктор Медведчук должен содержаться под стражей по меньшей мере до 9 августа без определения размера залога. Такое решение следственный судья Лычаковского районного суда Львова принял еще 9 июня. После этого, 17 июня, суд арестовал имущество Медведчука.

В чем подозревается Виктор Медведчук

Всего против Виктора Медведчука возбуждено 4 дела:

о госизмене,

угольное дело,

дело о так называемой "трубе Медведчука",

и еще одно дело, подробности которого пока не разглашаются.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, но 12 апреля его задержали сотрудники СБУ. Впоследствии Лычаковский районный суд Львова арестовал кума Путина без права на залог.

При этом Украина рассматривала возможность обменять задержанного кума Путина на защитников и гражданских с "Азовстали", однако Кремль отказался это делать.

Медведчук получил деньги от россии на подготовку к войне в Украине

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Виктор Медведчук получил от российских спецслужб около 1 миллиарда долларов на подготовку к войне в Украине . К счастью, кум Путина эти средства просто разворовал.

Подоляк добавил, что Медведчук, несмотря на жизнь в Украине, работал на интересы россии и своего кума – кремлевского диктатора владимира путина. В то же время, пророссийский политик был заинтересован в собственном обогащении.

Это банальный предатель Украины, имевший болезненное влечение к тому, чтобы что-то украсть. Очень хорошо, что деньги, полученные от путина, он просто разворовывал,

– отметил Подоляк.

По его словам, Медведчук – только один из пророссийских политиков, которые "разворовывали все на территории Украины".