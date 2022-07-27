Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В конце июня во Львове суд начал рассмотрение дела о государственной измене виктора медведчука.
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Также пророссийскому политику продлили срок ареста – до 9 августа.
"Это маленькое создание"
По мнению Подоляка, медведчук, как политическая фигура, уже остался в прошлом.
"Я думаю, о медведчуке можно уже забыть. Это такой карикатурный персонаж, совершенно диковатый", – сказал он.
Советник главы Офиса Президента рассказал, что медведчук всегда вызывал к себе "анекдотическое отношение". По его словам, народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ слишком демонизирован.
Мол, большой медведчук, кум путина. Видите, что такое быть кумом путина? Он (медведчук – 24 канал) – такое маленькое создание, совершенно неадекватное тому месту и времени, где он жил,
– отметил советник главы Офиса Президента.
"Это банальный предатель"
Подоляк добавил, что медведчук, несмотря на жизнь в Украине, работал на интересы россии и своего кума – кремлевского диктатора владимира путина.
"Вместо того чтобы любить Украину, он дико любил своего кума. Это нонсенс", – сказал советник главы ОП.
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В то же время, пророссийский политик был заинтересован в собственном обогащении.
Это банальный предатель Украины, имевший болезненное влечение к тому, чтобы что-то украсть. Очень хорошо, что те деньги, полученные от путина, он просто разворовывал,
– отметил Подоляк.
По его словам, медведчук – только один из пророссийских политиков, которые "разворовывали все на территории Украины". Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что украинцам повезло с "качеством" этих политиков. Ведь они действительно не имели большого влияния на политические процессы.
Стрим Екатерины Соляр и Михаила Подоляка: смотрите полное видео
Дело медведчука: главное
- виктора медведчука весной задержали в ходе спецоперации СБУ. Как оказалось, кум путина хотел незаконно пересечь границу с приднестровьем, где его уже ждали. Кум Путина создавал в Украине сеть влияния России – через якобы программу адаптации украинских трудовых мигрантов в государстве-агрессоре. Кроме госизмены, ему инкриминируют покушение на ограбление национальных ценностей, а также нарушение законов и обычаев войны.
- В начале июля вертолет и самолет, которыми пользовалась семья медведчука, передали на нужды ВСУ.
- 22 июля Служба безопасности Украины сообщила о дополнительном аресте имущества и других активов виктора медведчука и оксаны марченко. В частности, суд наложил арест на корпоративные права ООО (уставный капитал 38 миллионов гривен), банковские счета (1,3 миллиона гривен), земельные участки площадью 3 и 5 гектаров, а также помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.