Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Наприкінці червня у Львові суд почав розгляд справи про державну зраду віктора медведчука.

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Також проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.

"Це маленьке створіння"

На думку Подоляка, медведчук як політична фігура вже залишився у минулому.

"Я думаю, про медведчука можна вже забути. Це такий карикатурний персонаж, абсолютно дикуватий", – сказав він.

Радник глави Офісу Президента розповів, що медведчук завжди викликав до себе "анекдотичне ставлення". За його словами, народного депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ занадто демонізували.

Мовляв, великий медведчук, кум путіна. Бачите, що таке бути кумом путіна? Він (медведчук – 24 канал) – таке маленьке створіння, абсолютно неадекватне тому місцю і часу, де він жив,

– зазначив радник глави Офісу Президента.

"Це банальний зрадник"

Подоляк додав, що медведчук, попри життя в Україні, працював на інтереси росії та свого кума – кремлівського диктатора владіміра путіна.

"Замість того, щоб любити Україну, він дико любив свого кума. Це нонсенс", – сказав радник глави ОП.

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Водночас проросійський політик був зацікавлений у власному збагаченні.

Це банальний зрадник України, який мав хворобливий потяг до того, щоб щось вкрасти. Дуже добре, що ті гроші, отримані від путіна, він просто розкрадав,

– зазначив Подоляк.

За його словами, медведчук – лише один із проросійських політиків, які "розкрадали усе на території України". Радник глави Офісу Президента наголосив, що українцям пощастило з "якістю" цих політиків. Адже вони насправді не мали великого впливу на політичні процеси.

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