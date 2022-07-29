Про це ексклюзивно повідомляє 24 канал. Зауважимо, що раніше з трибуни Верховної Ради Костін пообіцяв, що пріоритетом в його роботі буде невідворотність покарання для воєнних злочинців.

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Зауважимо, що згідно з попереднім рішенням суду, Віктор Медведчук мав перебувати під вартою щонайменше до 9 серпня без визначення розміру застави. Таке рішення слідчий суддя Личаківського районного суду Львова ухвалив ще 9 червня. Вже після цього, 17 червня, суд арештував майно Медведчука.

У чому підозрюють Віктора Медведчука

Загалом проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи:

про держзраду,

вугільна справа,

справа про так звану "трубу Медведчука",

та ще одна справа, подробиці якої поки що не розголошують.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчук втік з-під домашнього арешту, але 12 квітня його затримали співробітники СБУ. Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу.

При цьому Україна розглядала можливість обміняти затриманого кума Путіна на захисників й цивільних з "Азовсталі", втім, Кремль відмовився це робити.

Медведчук отримав гроші від росії на підготовку до війни в Україні

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Віктор Медведчук отримав від російських спецслужб близько 1 мільярда доларів на підготовку до війни в Україні. На щастя, кум Путіна ці кошти просто розікрав.

Подоляк додав, що Медведчук, попри життя в Україні, працював на інтереси росії та свого кума – кремлівського диктатора владіміра путіна. Водночас проросійський політик був зацікавлений у власному збагаченні.

Це банальний зрадник України, який мав хворобливий потяг до того, щоб щось вкрасти. Дуже добре, що ті гроші, отримані від путіна, він просто розкрадав,

– зазначив Подоляк.

За його словами, Медведчук – лише один із проросійських політиків, які "розкрадали усе на території України".

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