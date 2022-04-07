Кострома и Севастополь продолжают битву за звание города-кладбища

В настоящее в России публично похоронили или признали убитыми 1127 оккупантов. Похоронки пришли в 785 населённых пунктов. Лидирует Приволжский федеральный округ – 200.

Лидеры по мертвым оккупантам

Среди регионов явным лидером остаётся Дагестан (90 убитых). С отставанием на втором месте Бурятия (51).

Читайте также Резня в Буче: какие последствия для Украины и для мира

Отличие в 30 раз между Дагестаном и Чечнёй не объясняется ничем, кроме цензуры.

Москва, де-факто, не воюет (2 убитых). По мере накопления трупов становится более наглядной карта разгрома частей российской армии.

Анализ признанных оккупантами потерь на войне в Украине / Инфографика "Груз 200"

Кострома и Севастополь продолжают битву за звание город-кладбище.

"Потерь нет"?

Если темп похорон сохранится, Минобороны России будет вынуждено обновить цифры потерь.

Потому что количество публично похороненных снова превысит официальное число убитых.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: