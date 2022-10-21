Осталось 5 БТР вместо 104: костромские десантники плачутся из-за проблем
21 октября 2022 , 21:12Читати новину українською
Источник:Досье Шпиона
У костромских десантников, которых ВСУ разбили еще под Киевом, возникла истерика. У них нет много необходимой техники.
Соответствующую информацию сообщил телеграм-канал, ссылаясь на рапорт оккупанта, который написал все проблемные вопросы, сообщает 24 канал. У него там не менее 17 пунктов.
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Оккупанты жалуются из-за отсутствия техники
Российский оккупант 331 парашютно-десантного полка написал в своем рапорте "о пробемных вопросах", что у них:
- осталось 5 бронетранспортеров из штатных 104;
- 8 артиллерийских систем на полк;
- нет дальнобойных снарядов. Из 400 нужных снарядов, они получают всего 80;
- нет противотанковых средств;
- малое количество ночных прицелов, тепловизоров, квадрокоптеров, радиостанций и т.д.
Российские оккупанты жалуются из-за отсутствия техники
Также враг написал в рапорте, что у них по меньшей мере 80 подтвержденных погибших солдат и 20 офицеров.
Что известно о деятельности вражеского полка
- Российский 331 воздушно-десантный полк из российской Костромы поначалу безуспешно пытался взять Гостомельский аэропорт.
- Впоследствии он также неудачно участвовал в боях в Киевской области, в частности в Буче.
- После неудач в Киевской области их перебросили в город Изюм Харьковской области. То есть оккупанты неудачно и безуспешно помигрировали по Украине, понесли потери и теперь описывают свои проблемы руководству.
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