Конкурент для Патрона: соцсети взорвались мемами из-за кота Буданова Гюнтера

В фильме журналиста Дмитрия Комарова о годовщине вторжения России, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов показал кота по прозвищу Гюнтер, живущего в здании Главного управления разведки. Этот пушистик изрядно порадовал сеть.

Пушистый разведчик вызвал волну мемов и шуток в сети. 24 Канал собрал для вас самые лучшие из них.

Интересно Главный кот-разведчик страны, – Буданов показал четырехлапого, живущего в ГУР

Красноречивая внешность кота

В первую очередь, пользователи сети решили шутить о том, что именно Гюнтер является руководителем украинской разведки.



Как Буданов представлял Гюнтера / Скриншот



Не можем не согласиться / Скриншот

Кто старше в ГУР МО: смотрите видео



А что это горит? А, это пропагандисты подгорают / Скриншот



У Гюнтера сложное прошлое / Скриншот



Гюнтер был агентом ГУР МО в УПЦ МП? / Скриншот

Напомним Имеет право на анонимность: сеть обсуждает заблюренного кота с фото обысков СБУ в УПЦ МП

Кот Гюнтер vs пес Патрон

Украинцы очень любят медийных животных, например пса Патрона. Поэтому после появления Гюнтера в сети стали шутить о конкуренции главного разведчика и главного сапера.



Самый милый дуэт Украины / Скриншот



Такова она, новая философия / Скриншот



Песня о псе Патроне зазвучала иначе / Скриншот



Вопрос до сих пор актуален / Скриншот

Красноречивая внешность главного кота-разведчика

Многие пользователи обратили внимание на красноречивый облик Гюнтера, увидев в его белом пятне на лице, скажем так, один жест.



Красноязычный облик Гюнтера / Скриншот



Гюнтер – грозный агент ГУР МО / Скриншот



Вместо тысячи слов / Скриншот

Что известно о Гюнтере

Кирилл Буданов рассказал, что Гюнтер родился и живет на территории ГУР МО. Руководитель разведки согласился со словами Дмитрия Комарова о том, что этот "кот – не простой, а стратегический", поскольку знает больше государственных тайн, чем любой другой пушист в нашем государстве. Более того, он более "образован" по делам ГУР, чем любой рядовой гражданин.

А еще Гюнтер пережил ракетный удар по зданию ГУР МО.