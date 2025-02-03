Спецпредставитель Трампа Келлог может приехать в Украину в феврале, – СМИ
Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог может посетить Украину. По некоторым данным, это произойдет в середине февраля.
Келлог планирует встретиться с президентом Зеленским. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в украинских и американских политических кругах, передает 24 Канал.
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Зеленский сообщил о сигналах о визите команды США
Заметим, что Келлог планировал приехать в Украину еще в январе, но отложил визит из-за необходимости "лучше согласовать предложения" от США для обсуждения с Зеленским.
На этот раз он может приехать после 11 февраля.
После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности,
– пишет издание.
Источники СМИ также рассказали, что в Мюнхенской конференции по безопасности будет участвовать и сам Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.
К слову, президент Украины также отмечал, что получил сигналы от Штатов о визите их команды в Украину. Правда, точная дата пока неизвестна.
Напомним, что Келлог на днях сделал несколько заявлений относительно плана окончания войны за 100 дней, который предусматривает прекращение огня и выборы. В Офисе президента его раскритиковали и назвали его провальным, отметив, что только эти две вещи не могут напугать Путина.