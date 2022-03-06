Кот Степан показал своей миллионной аудитории, как Россия бомбит мирное население

И пока одни звезды и инфлюэнсеры делают вид, что ничего не происходит, информационную войну ведут другие. К примеру, популярный во всем мире кот Степан из Харькова.

В своем инстаграме, на который сейчас подписаны более миллиона пользователей со всего мира, он выложил фото и видео с бомбардировкой мирного населения российскими военными.

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Кот Степан призвал остановить войну

Мы живы! Люди, прекратите войну! Российская армия продолжает бомбить мирное население Украины,

– подчеркнул он в публикации.

Подписчики кота Степана выразили ему и всей Украине свою поддержку:

"Мы так волновались, когда видели, что происходит. Берегите себя. Мы с вами";

"Степан, береги себя, пожалуйста";

"Я рад видеть, что ты в безопасности. Боже, останови эту войну";

"Финляндия поддерживает вас";

"Это должно прекратиться немедленно";

"Будьте сильными! Слава Украине!"

Кот Степан призвал людей прекратить войну России против Украины:

Накануне у кота Степана появилось несколько публикаций, в которых он отметил, что Украина не хочет войны.

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