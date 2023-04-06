Кот вмешался в молитву на Рамадан: милое видео захватывает сеть

В одной из мечетей Алжира 5 апреля кот запрыгнул на плечи имама во время молитвы. Произошло это как раз в месяц Рамадан, который чрезвычайно важен для мусульман.

Вмешательство кота в молитву зафиксировали на видео и обнародовали в сети. Пушистый озорник покорил людей по всему миру.

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Так, на обнародованных кадрах видно, что пушистый "преступник" незаметно проскользнул между верующими и запрыгнул на имама, читавшего молитву в мечети Абу Бакр аль-Сиддик.

Отметим, что мужчина невозмутимо продолжил пение. Свидетели инцидента записали происшествие на видео и сшили в сети.

Рамадан – месяц обязательный для мусульман поста, является одним из пяти столбов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интимной близости. Продолжительность луны составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после заката (после вечернего азана).

Кот прервал молитву на Рамадан: смотрите видео

Правильно ли поступил имам, не прервавший молитву

Религиоведы говорят, что кот – любимое животное пророка Мухаммеда, являющееся центральной фигурой в исламе. Согласно хадису, если кошка спала на его одежде, Мухаммед не будил ее, а выбирал что-то другое из своего гардероба.

Однажды, когда кошка заснула на рукаве сложенного рядом молитвенного халата, Мухаммед предпочел отрезать рукав, чтобы не тревожить сон кошки. Во время проповедей Мухаммеда кошка Муизза часто лежала у него на коленях. В память об этой кошке всем котам было разрешено свободно входить в мечети.