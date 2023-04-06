Втручання кота у молитву зафіксували на відео та оприлюднили у мережі. Пухнастий бешкетник підкорив людей по всьому світу.

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Так, на оприлюднених кадрах видно, що пухнастий "злочинець" непомітно прослизнув між вірянами і застрибнув на імама, який читав молитву в мечеті Абу Бакр аль-Сіддік.

Зазначимо, що чоловік незворушно продовжив спів. Свідки інциденту записали подію на відео і пошили у мережі.

Довідка. Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту, є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. Піст починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).

Кіт перервав молитву на Рамадан: дивіться відео

Чи правильно вчинив імам, який не перервав молитву

Релігієзнавці кажуть, що кіт – улюблена тварина пророка Мухаммеда, що є центральною фігурою в ісламі. Згідно з хадисом, якщо кішка спала на його одязі, Мухаммед не будив її, а обирав щось інше зі свого гардеробу.

Одного разу, коли кішка заснула на рукаві складеного поруч молитовного халату, Мухаммед вважав за краще відрізати рукав, аби не тривожити сон кішки. Під час проповідей Мухаммеда кішка Муізза часто лежала в нього на колінах. На згадку про цю кішку всім котам було дозволено вільно входити до мечетей.