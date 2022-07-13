Котяцкий драйв, Народный мститель и StopRussia: как киберполиция заботится о безопасности украинцев

С начала полномасштабной войны киберполиция Украины создала ряд ботов и приложений для безопасности населения. Кроме того, благодаря им каждый может присоединиться к борьбе с оккупантами.

Киберполицейские вместе с волонтерами создали совместный проект "Мрия", который объединяет ряд чат-ботов, телеграм-каналов и одно приложение. Целью проекта стало противодействие российской агрессии в интернете, пишет 24 канал.

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Каждый украинец – воин на своем фронте. Наш фронт – информационный,

– подчеркнули киберполицейские.

Бот StopRussia

Через этот бот вы можете приобщиться к блокированию пророссийских ресурсов в телеграме. Для этого необходимо перейти в раздел "Отправить жалобу". Вы получите случайную ссылку и текст жалобы. Их постоянно меняют, поэтому можете повторять эти действия множество раз. Добавим, что вы сами можете сообщить о пророссийских ресурсах.

Отметим, в общей сложности сообщество собрало наибольшее количество антиукраинских ресурсов и профилей – более 50 тысяч. Теперь их нужно блокировать.

Кстати, сейчас проходит розыгрыш подарков среди пользователей. Условие розыгрыша – это активная работа по блокированию российских ресурсов, чем больше блокировок – тем быстрее победа. В настоящее время количество участников, принявших участие в розыгрыше, составляет уже 174 тысячи.



Бот StopRussia / Скриншот

На информационном телеграм-канале StopRussia ежедневно предоставляют онлайн-задания для подписчиков, публикуют актуальные новости, а также обучающие материалы по кибербезопасности.

Бот "Народный мститель"

Этот бот особенно важен для жителей временно оккупированных территорий. Ведь через него можно отправить информацию о передвижении российской техники, вражеских военных и мародеров. Кроме того, вы можете сообщить о найденных неразорванных боеприпасах. Ваши сообщения будут обработаны модераторами бота и переданы в Нацполицию.

Поэтому благодаря "Народному мстителю" вы можете воевать не только информационно, но и по сути физически. Ведь помогаете Вооруженным Силам Украины обезвреживать врага.

Кстати, недавно в бот добавили категорию о камерах видеонаблюдения в местах, где находятся оккупанты.



Бот "Народный мститель" / Скриншот

Сервис MRIYA Automatic

Это бесплатный автоматизированный сервис по борьбе с российской пропагандой. Он работает в облаке и не использует браузер.

Игра "Котяцкий драйв"

А теперь к самому интересному. Киберполицейские поняли, что людям нужно отвлечься от новостей и задач в кибермире. Так они разработали благотворительную игру "Котяцкий драйв". В нем вы можете почувствовать себя военным и освободить украинскую землю от оккупантов.

Интересно, что виртуальные бои проходят на известных локациях – в Чернобаевке, Гостомеле и на крейсере "Москва". Игру можно бесплатно скачать на Google Play и PC. Кроме того, вы можете поддержать ВСУ, ведь деньги за покупку уникальных игровых активов уходят на нужды армии.



Играйте игру "Котяцкий драйв" и помогайте ВСУ / Фото киберполиции



QR-код для загрузки игры / Фото киберполицейских

Киберполицейские не будут останавливаться

В комментарии 24 каналу киберполицейские рассказали, что ботами и приложениями пользуется огромное количество украинцев. Поэтому специалисты будут продолжать активную работу в информационной борьбе с агрессором. Останавливаться – не время.