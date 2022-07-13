Кіберполіцейські разом з волонтерами створили спільний проєкт "Мрія", який об'єднує низку чатботів, телеграм-каналів та один застосунок. Метою проєкту стала протидія російській агресії в інтернеті, пише 24 канал.

Читайте також Потужний обстріл Донеччини та вирішення експорту українського зерна: основне за 140 день війни

Кожен українець – воїн на своєму фронті. Наш фронт – інформаційний,

– наголосили кіберполіцейські.

Бот StopRussia

Через цей бот ви можете долучитися до блокування проросійських ресурсів в телеграмі. Для цього потрібно перейти в розділ "Надіслати скаргу". Ви отримаєте випадкове посилання, а також текст скарги. Їх постійно змінюють, тому можете повторювати ці дії безліч разів. Додамо, що ви й самі можете повідомити про проросійські ресурси.

Зауважимо, загалом спільнота зібрала найбільшу кількість антиукраїнських ресурсів та профілів – понад 50 тисяч. Тепер їх потрібно блокувати.

До речі, зараз відбувається розіграш подарунків серед користувачів. Умова розіграшу – це активна робота з блокування російських ресурсів, чим більше блокувань – тим швидша перемога. Наразі кількість учасників, які взяли участь у розіграші становить вже 174 тисячі.



Бот StopRussia / Скриншот

На інформаційному телеграм-каналі StopRussia щоденно надають онлайн-завдання для підписників, публікують актуальні новини, а також навчальні матеріали з кібербезпеки.

Бот "Народний месник"

Цей бот особливо важливий для мешканців тимчасово окупованих територій. Адже через нього можна надіслати інформацію про пересування російської техніки, ворожих військових та мародерів. Крім того, ви можете повідомити про знайдені нерозірвані боєприпаси. Ваші повідомлення опрацюють модератори боту й передадуть у Нацполіцію.

Тому завдяки "Народному меснику" ви можете воювати не лише інформаційно, а й по суті фізично. Адже допомагаєте Збройним Силам України знешкоджувати ворога.

До речі, нещодавно у бот додали категорію про камери відеоспостереження у місцях, де перебувають окупанти.



Бот "Народний месник" / Скриншот

Сервіс MRIYA Automatic

Це безкоштовний автоматизований сервіс для боротьби з російською пропагандою. Він працює в хмарі та не використовує ваш браузер.

Гра "Котяцький драйв"

А тепер до найцікавішого. Кіберполіцейські зрозуміли, що людям потрібно відволіктися від новин та завдань у кіберсвіті. То ж вони розробили благодійну гру "Котяцький драйв". У ній ви можете відчути себе військовим та звільнити українську землю від окупантів.

Цікаво, що віртуальні бої відбуваються на відомих локаціях – у Чорнобаївці, Гостомелі та на крейсері "Москва". Гру можна безкоштовно завантажити на Google Play та PC. Крім того, ви можете підтримати ЗСУ, адже гроші за купівлю унікальних ігрових активів йдуть на потреби армії.



Грайте гру "Котяцький драйв" й допомагайте ЗСУ / Фото кіберполіції



QR-код для завантаження гри / Фото кіберполіцейських

Кіберполіцейські не зупинятимуться

У коментарі 24 каналу кіберполіцейські розповіли, що ботами та додатками користується величезна кількість українців. Тому фахівці продовжуватимуть активну роботу в інформаційній боротьбі з агресором. Зупинятися – не час.