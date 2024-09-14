Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что сейчас наши войска движутся в сторону Веселого.

Важно Время для Путина подходит к концу․ Что для Кремля изменил месяц операции на Курщине

Продвижение на Курщине

Свитан отметил, что сейчас наши войска из Украины движутся в сторону Веселого на рассечение вероятного оперативного российского оперативного котла. Далее будет движение в сторону Глушкового, и котел будет рассечен на 2 части. Если будет достаточно войск у нас и недостаточно войск у россиян, потому что пополнение они могут взять только с Востока Украины, то 2 котла выйдут в этом треугольнике.

Можно будет работать над зачисткой Теткинского котла, с выходом на реку Сейм. С точки зрения стратегии, действия на рассечение правильные. Сейчас нашими ротно-штурмовыми группами с техникой по 10 единиц подготовлены накаты один за другим за несколько часов. Это означает, что была подготовка. Мы ждали российское контрнаступление,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Котлы для россиян

По словам военного эксперта, СОУ ждали движения россиян, форсирования реки Сейм. Это подтверждает слова военно-политического руководства Украины о том, что операция идет по плану. Такие действия не могут быть спонтанными. Несколько недель войска подтягиваются, разворачиваются, происходят определенные скрытые маневры.

"Далее же сейчас идет выполнение задачи. Не только на Веселое. Там еще один прорыв восточнее Веселого. По крайней мере он начинается, и, я думаю, что он там же будет успешным", – подчеркнул летчик-инструктор.