Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що зараз наші війська рухаються в бік Веселого.

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Просування на Курщині

Світан зазначив, що нині наші війська з України рухаються в бік Веселого на розсічення ймовірного оперативного російського котла. Далі буде рух у бік Глушкового, й котел буде розсічений на 2 частини. Якщо буде достатньо військ у нас і недостатньо військ у росіян, бо поповнення вони можуть узяти лише зі Сходу України, то 2 котли вийдуть у цьому трикутнику.

Можна буде працювати над зачисткою Тьоткінського котла, з виходом на річку Сейм. З точки зору стратегії, дії на розсічення правильні. Зараз нашими ротно-штурмовими групами з технікою по 10 одиниць підготовлені накати один за одним за декілька годин. Це означає, що була підготовка. Ми чекали російський контрнаступ,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Котли для росіян

За словами військового експерта, СОУ чекали руху росіян, форсування річки Сейм. Це підтверджує слова військово-політичного керівництва України про те, що операція йде за планом. Такі дії не можуть бути спонтанними. Декілька тижнів війська підтягуються, розгортаються, відбуваються певні приховані маневри.

"Далі ж нині йде виконання завдання. Не тільки на Веселе. Там ще один прорив східніше Веселого. Принаймні він починається, і, я думаю, що він там само буде успішним", – наголосив льотчик-інструктор.