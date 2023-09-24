Многие коты сгорели, некоторые задохнулись, – жительница дома возле "Котохаты" об увиденном

В Киеве загорелась "Котохата" – приют, в котором было немало десятков животных без хозяев. Люди, жившие рядом, рассказали, что видели собственными глазами той страшной ночи.

Собственно, в ночь на 24 сентября занялся приют. Важно, что он не имел официального статуса – это было место, куда люди приносили животных и ухаживали за ними. По словам местной жительницы, произошел пожар около 00:00.

Смотрите также Десятки кошек погибли в Киеве в пожаре в "Котохате": местные пишут о поджоге

Смертельный пожар в "Котохате"

Киевлянка констатировала, что после того как почувствовала запах дыма и увидела "Котохату" в огне, сразу отправилась на место происшествия спасать четвероногих.

Оно все обгорело. Вот что они могли сделать? Беззащитные создания, невинные коты... В 12 часов ночи мы почувствовали дым. Я посмотрела в окно и увидела пожар. Мы пошли сюда. Я начала спасать котов, скрывавшихся по кустам. Здесь было очень много дыма, людей. Кошки разбегались,

– рассказала женщина.

Кроме того, она отметила неприятный запах, почувствовав который сразу становится понятно, что огонь унес жизни живых животных.

"Достали трех котят – они задохнулись. Очень слабо дышали. Мы пытались их привести в чувство. Делали искусственное дыхание, массаж сердца… Много сгорело, однозначно. Количество неизвестно", – добавила жительница соседнего дома.

Киевлянка рассказала о пожаре в приюте: смотрите видео

Что стало причиной возгорания

Волонтер Наталья Петрущенкова заверила, что это был умышленный поджог, в результате которого погибли не менее 6 животных. По ее словам, в любой европейской стране такое не могло произойти.

Кроме того, местные жители еще ночью писали, что самоорганизованный приют ночью подожгли неизвестные. Активисты отмечают важность наказания всех причастных к этому пожару.

Полиция уже открыла уголовное производство по статьям о поджоге и жестоком обращении с животными. По информации правоохранителей, в приюте было около 60 четырехлапых, из них 7 погибли.

Если вы владеете информацией об обстоятельствах пожара, звоните по номеру дежурной части Голосеевского управления полицииили на спецлинию